Валентин Резніченко повідомив подробиці ракетного удару по Дніпропетровщині

Вкрай неспокійна ніч була сьогодні на Дніпропетровщині. Повітряна тривога в області лунала близько десяти разів, а ворог завдавав ударів по Дніпровському, Нікопольському та Синельниківському районах. І хоч українська ППО збила одну ворожу ракету, друга все ж таки влучила в ціль, повідомляє голова ОВА Валентин Резніченко .

Росіяни здійснили ракетний обстріл Дніпровського району, внаслідок чого постраждав об'єкт промислової інфраструктури. На місці потрапляння ракети спалахнула пожежа, зайнялися виробничі будівлі, склади та обладнання. Наразі рятувальники вже загасили полум'я. Серед цивільних постраждалих немає.