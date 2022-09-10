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2022-09-10
Валентин Резніченко повідомив подробиці ракетного удару по Дніпропетровщині
Внаслідок обстрілу були пошкоджені господарчі та промислові об'єкти, проте серед людей постраждалих немає, інформує
© Валентин Резніченко / Telegram
Вкрай неспокійна ніч була сьогодні на Дніпропетровщині. Повітряна тривога в області лунала близько десяти разів, а ворог завдавав ударів по Дніпровському, Нікопольському та Синельниківському районах. І хоч українська ППО збила одну ворожу ракету, друга все ж таки влучила в ціль, повідомляє голова ОВА
Росіяни здійснили ракетний обстріл Дніпровського району, внаслідок чого постраждав об'єкт промислової інфраструктури. На місці потрапляння ракети спалахнула пожежа, зайнялися виробничі будівлі, склади та обладнання. Наразі рятувальники вже загасили полум'я. Серед цивільних постраждалих немає.
Дар’я Кєпова, ZN.ua