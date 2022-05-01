РоSSия пытается выйти на границы Херсонской области, чтобы наступать на Кривой Рог и Николаев – Генштаб

На Николаевском направлении агрессор проводит перегруппировку своих подразделений, информирует ZN.ua.

РоSSия пытается выйти на границы Херсонской области, чтобы наступать на Кривой Рог и Николаев – Генштаб
Николаевская ОГА после ракетного обстрела
© telegram / Николаевская ОГА

РоSSийская армия пытается выйти на административные границы Херсонской области, чтобы дальше вести наступления на Николаев и Кривой Рог, сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

"На Южнобужском направлении противник силами определенных подразделений ведет боевые действия с целью выхода на административные границы Херсонской области и создания благоприятных условий для наступления на Николаев и Кривой Рог", - говорится в сообщении.

В Генштабе добавили, что на Волынском и Полесском направлениях роSSийскип войска активных действий не вели, но есть угроза ракетных ударов по объектам военной и гражданской инфраструктуры Украины с территории Беларуси. Также есть риск провокаций в населенных пунктах возле государственной границы Украины с обвинением в них подразделений украинской армии.

На Северском направлении агрессор обстрелял украинские поздразделения возле Сеньковки. РоSSия вела разведку с беспилотника для уточнения положения украинских войск в Сумском направлении.

На Слобожанском направлении противник обстреливал позиции сил обороны Украины из минометов в районах населенных пунктов Уды и Прудянка, но оккупанты понесли потери в районе населенного пункта Старый Салтов.

На Изюмском направлении агрессора пытался вести наступательные действия, но потерпел поражение и понес потери в живой силе и технике.

На Донецком и Таврическом направлениях оккупанты пытались установить полный контроль над населенными пунктами Рубежное и Попасная, однако потерпели также потерпели поражение и понесли потери.

Агрессор безуспешно совершал штурмовые действия в районе населенных пунктов Озерное и Марьинка, и также понес потери в районе населенных пунктов Времовка и Зеленое Поле.

"Основные усилия оккупанты сосредоточили на Криворожском направлении. Вели артиллерийский огонь по позициям наших подразделений в районах Таврического, Осокоровки, Трудолюбовки и Княжевки", - отмечается в сообщении.

С целью уточнения обстановки и выявления позиций украинских подразделений враг провел воздушную разведку с привлечением БпЛА в восточной части Николаевской и северо-западной части Херсонской области.

"РоSSийские оккупанты продолжают противоправные действия против граждан Украины на временно оккупированных территориях. Препятствуют свободному перемещению наших граждан на незахваченную россиянами территорию Украины. Также захватчики продолжают попытки формировать систему так называемой власти на временно захваченных территориях. Призываем граждан продолжать тотальное сопротивление оккупантам", - подчеркнули в Генштабе.


Александр Хребет, ZN.ua

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