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2022-05-01
Враг обстрелял село в Синельниковском районе Днепропетровской области, ранена женщина
Зацепило частное домохозяйство.
Ілюстративне фото
Фото: avtonomer.net
РоSSийские войска обстреляли село в Днепропетровской области.
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.
"Вражеский обстрел села в Синельниковском районе. Зацепило частное домохозяйство. Ранена женщина", - написал он.
Ранее также сообщалось, что россияне обстреляли агропредприятия в Синельниковском районе, в результате чего были разрушены два зернохранилища.
Напомним, сегодня роSSийские войска также обстреляли Зеленодольскую общину в Днепропетровской области. Попали по окраине одного из сел общины. Никто не пострадал.