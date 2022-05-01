Враг обстрелял село в Синельниковском районе Днепропетровской области, ранена женщина

Зацепило частное домохозяйство.

Враг обстрелял село в Синельниковском районе Днепропетровской области, ранена женщина
Ілюстративне фото
Фото: avtonomer.net

РоSSийские войска обстреляли село в Днепропетровской области.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

"Вражеский обстрел села в Синельниковском районе. Зацепило частное домохозяйство. Ранена женщина", - написал он.

Ранее также сообщалось, что россияне обстреляли агропредприятия в Синельниковском районе, в результате чего были разрушены два зернохранилища.

Напомним, сегодня роSSийские войска также обстреляли Зеленодольскую общину в Днепропетровской области. Попали по окраине одного из сел общины. Никто не пострадал.

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