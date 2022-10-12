Поранена під час ворожого обстрілу Нікополя 6-річна дівчинка отримала травматичну ампутацію обох ніг

Шестирічна дівчинка, яка постраждала під час ворожого обстрілу Нікополя Дніпропетровської області в ніч на 12 жовтня, отримала травматичну ампутацію обох ніг, повідомляє «Суспільне», посилаючись на слова лікаря-анестезіолога.

За його словами, надалі дівчинці знадобиться операція, реабілітація та протезування.

«Дитині планується подальше і хірургічне лікування, і реабілітація і, можливо, потребуватиме протезування», – зазначив лікар, додавши, що зараз дівчинка у стабільному стані.