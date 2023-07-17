Україна отримала від союзників менше 15% обладнання, яке потрібне для розмінування — WP

Цим пояснюється відсутність активних контрнаступальних дій.

Україна отримала менше 15% від кількості обладнання для розмінування, яку просила у західних партнерів напередодні контрнаступу. Про це пише The Washington Post , інформує ZN.ua .

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Високопоставлений український чиновник, який говорив на умовах анонімності, повідомив виданню, що Київ отримав менше 15% від кількості саперного та інженерного обладнання, в тому числі MICLIC, яку він просив у союзників напередодні контрнаступу. За його словами, частина цього обладнання прибула лише минулого тижня.

Раніше головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний та міністр оборони Олексій Резніков повідомили WP, що вони поінформували своїх західних колег про нестачу систем розмінування, таких як торпедні вибухові заряди Bangalore.

У свою чергу, американські офіційні особи зазначили, що Вашингтон працює над тим, щоб незабаром надати Україні більше не тільки систем MICLIC, а й зарядів, які використовуються для підриву довгих рядів мін.