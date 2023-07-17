Україна отримала від союзників менше 15% обладнання, яке потрібне для розмінування — WP

Цим пояснюється відсутність активних контрнаступальних дій.

Україна отримала менше 15% від кількості обладнання для розмінування, яку просила у західних партнерів напередодні контрнаступу. Про це пише The Washington Post, інформує ZN.ua.

Україна отримала від союзників менше 15% обладнання, яке потрібне для розмінування — WP
© Прес-центр АТО/Facebook

Високопоставлений український чиновник, який говорив на умовах анонімності, повідомив виданню, що Київ отримав менше 15% від кількості саперного та інженерного обладнання, в тому числі MICLIC, яку він просив у союзників напередодні контрнаступу. За його словами, частина цього обладнання прибула лише минулого тижня.

Раніше головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний та міністр оборони Олексій Резніков повідомили WP, що вони поінформували своїх західних колег про нестачу систем розмінування, таких як торпедні вибухові заряди Bangalore.

У свою чергу, американські офіційні особи зазначили, що Вашингтон працює над тим, щоб незабаром надати Україні більше не тільки систем MICLIC, а й зарядів, які використовуються для підриву довгих рядів мін.


Віталій Кононученко, ZN.ua





Интересные новости
Велика Британія збирається скоротити збройні сили та створити військових резервВелика Британія збирається скоротити збройні сили та створити військових резерв
Південна Корея відправила Україні літак з нелетальною військовою допомогоюПівденна Корея відправила Україні літак з нелетальною військовою допомогою
Президент Чехії Павел поділився враженнями щодо першого дня саміту НАТОПрезидент Чехії Павел поділився враженнями щодо першого дня саміту НАТО
Немає сумнівів у тому, що Україна приєднається до НАТО після війни — глава ПентагонуНемає сумнівів у тому, що Україна приєднається до НАТО після війни — глава Пентагону
Воллес заявив, що його слова про "невдячну Україну" спотворилиВоллес заявив, що його слова про "невдячну Україну" спотворили
Блок рекламы


Похожие новости
Україна забезпечить реальну свободу й захищеність усієї Європи від російського терору – ЗеленськийУкраїна забезпечить реальну свободу й захищеність усієї Європи від російського терору – Зеленський
Партія Берлусконі Forza Italia отримала нового очільникаПартія Берлусконі Forza Italia отримала нового очільника
У ЗСУ з'явились дрони для розмінуванняУ ЗСУ з'явились дрони для розмінування
Підозру отримала жінка, яка на посаді прокурора "ДНР" наполягає на найвищій мірі покарання в надуманих справах проти українцівПідозру отримала жінка, яка на посаді прокурора "ДНР" наполягає на найвищій мірі покарання в надуманих справах проти українців
Немає сумнівів у тому, що Україна приєднається до НАТО після війни — глава ПентагонуНемає сумнівів у тому, що Україна приєднається до НАТО після війни — глава Пентагону
МЗС Італії: Україна зможе стати членом НАТО після війниМЗС Італії: Україна зможе стати членом НАТО після війни
Україна заслуговує бути в Альянсі – ЗеленськийУкраїна заслуговує бути в Альянсі – Зеленський
Хорватія збирає конференцію з розмінування територій в УкраїніХорватія збирає конференцію з розмінування територій в Україні
МЗС Франції: Україна має отримати конкретні безпекові гарантії на саміті НАТО у ВільнюсіМЗС Франції: Україна має отримати конкретні безпекові гарантії на саміті НАТО у Вільнюсі
Україна має отримати чіткі дороговкази до НАТО – спікер парламенту ЕстоніїУкраїна має отримати чіткі дороговкази до НАТО – спікер парламенту Естонії
Последние новости
Подгружаем последние новости