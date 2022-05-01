Возле роSSийского Белгорода опять неспокойно: фото и видео

В воскресенье, 1 мая, под роSSийским городом Белгород, что находится вблизи украинской границы, поднялся столб дыма.

Фото с столбом дыма в Белгороде опубликовали ряд Telegram-каналов, в том числе и "Труха Украина".

Очевидцы поделились с Telegram-каналом Readovka информацией, что дым виднеется в Юго-Западном направлении. Отмечают, что перед этом что-то "жутко шумело".

Ранее "Апостроф" писал, 27 апреля под роSSийским Белгородом взорвался склад с боеприпасами, информирует Апостроф .

Ранее мы сообщали, что под Белгородом повредили мост, по которому возили в Украину военную технику.