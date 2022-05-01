Сегодня из Лисичанска удалось эвакуировать 26 человек, - Луганская ОВА

Сейчас они направляются в Днепр.

Сегодня из Лисичанска удалось эвакуировать 26 человек, - Луганская ОВА
Фото: t.me/luhanskaVTSA/2177

В первый день мая из города Лисичанск Луганской области были эвакуированы 26 человек.

Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в Telegram-канале.

Сейчас люди направляются в Днепр.

"Хочу отметить, что в Лисичанске ежедневно есть желающие уехать подальше от эха "русского мира". Горожане проживают на значительной территории - около 95 кв. км. Поэтому не все и не сразу узнают о бесплатной эвакуации. А как только в отдаленный район доходит информация о возможности безопасно уехать - люди принимают решения и эвакуируются. Сегодня уехали 26 человек. Уверен, в будни будет еще больше", - отметил Гайдай.

Напомним, глава Луганской ОВА призвал эвакуироваться жителей четырех общин (Северодонецк, Лисичанск, Рубежное, Горная община), пока ситуация у них не ухудшилась еще больше.

За минувшие сутки враг стрелял по жилым районам Луганской области 19 раз. По шесть массированных артиллерийских обстрелов выдержали Северодонецк и Лисичанск, по три – Рубежное и район Попасной. Как следствие, еще 12 домов стали непригодными для жизни. Пять из них – многоэтажки в Северодонецке, еще две – в Рубежном.

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