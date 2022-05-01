Закрепление РоSSии в Херсоне поможет ей продвигаться на север и запад – британская разведка

Оккупанты нацелились на долгосрочную оккупацию региона, информирует ZN.ua.

Закрепление РоSSии в Херсоне поможет ей продвигаться на север и запад – британская разведка
© Sova

Заявления РоSSии о переводе оккупированного ею Херсона на роSSийскую валюту свидетельствуют о намерении оккупантов закрепиться политически и экономически в этом регионе на долгосрочную перспективу, сообщает разведка Великобритании.

В Минобороны Великобритании отмечают, что после захвата Херсона в начале марта РоSSия пыталась легитимизировать свой контроль над городом и близлежащими территориями путем установления пророSSийской администрации.

«Недавние заявления этой администрации говорят, что возвращение под контроль Украины «невозможно» и объявление о четырехмесячном переходе валюты с украинской гривны на роSSийский рубль. Эти заявления вероятно свидетельствуют о намерении РоSSии оказать сильное политическое и экономическое влияние в Херсоне в долгосрочной перспективе», - говорится в сообщении.

В частности, по данным партнеров, длительный контроль над Херсоном и его транспортными сообщениями повысит способность РоSSии поддерживать продвижение на север и запад и улучшит безопасность роSSийского контроля над Крымом.

Последняя защита Intelligence update on the situation in Ukraine - 01 May 2022

Пойдем от более чем в UK government's response: https://t.co/BmT3CLuyu7

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— Ministry of Defence ?? (@DefenceHQ) May 1, 2022


Ирина Знась, ZN.ua

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