Закрепление РоSSии в Херсоне поможет ей продвигаться на север и запад – британская разведка

Заявления РоSSии о переводе оккупированного ею Херсона на роSSийскую валюту свидетельствуют о намерении оккупантов закрепиться политически и экономически в этом регионе на долгосрочную перспективу, сообщает разведка Великобритании.

В Минобороны Великобритании отмечают, что после захвата Херсона в начале марта РоSSия пыталась легитимизировать свой контроль над городом и близлежащими территориями путем установления пророSSийской администрации.

«Недавние заявления этой администрации говорят, что возвращение под контроль Украины «невозможно» и объявление о четырехмесячном переходе валюты с украинской гривны на роSSийский рубль. Эти заявления вероятно свидетельствуют о намерении РоSSии оказать сильное политическое и экономическое влияние в Херсоне в долгосрочной перспективе», - говорится в сообщении.

В частности, по данным партнеров, длительный контроль над Херсоном и его транспортными сообщениями повысит способность РоSSии поддерживать продвижение на север и запад и улучшит безопасность роSSийского контроля над Крымом.