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2022-05-01
Резников посетил освобожденные поселки Ягодное и Лукашевка на Черниговщине
Он ознакомился с состоянием дел по Северскому направлению.
Фото: Міноборони
Министр обороны Украины Алексей Резников посетил с рабочим визитом Черниговскую область.
Об этом сообщает пресс-центр ведомства.
Глава оборонного ведомства ознакомился с положением дел на Северском направлении, посетил освобожденные поселки Ягодное и Лукашевка, где пообщался с местными жителями и отметил ведомственными наградами и ценными подарками защитников Чернигова.
Напомним, что после обеда 30 апреля пограничники зафиксировали обстрел с территории РоSSии в районе украинского пункта пропуска "Сеньковка" в Черниговской области.
Также захватчики 28 апреля несколько раз обстреляли Черниговскую область.