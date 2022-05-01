Резников посетил освобожденные поселки Ягодное и Лукашевка на Черниговщине

Он ознакомился с состоянием дел по Северскому направлению.

Резников посетил освобожденные поселки Ягодное и Лукашевка на Черниговщине
Фото: Міноборони

Министр обороны Украины Алексей Резников посетил с рабочим визитом Черниговскую область.

Об этом сообщает пресс-центр ведомства.

Глава оборонного ведомства ознакомился с положением дел на Северском направлении, посетил освобожденные поселки Ягодное и Лукашевка, где пообщался с местными жителями и отметил ведомственными наградами и ценными подарками защитников Чернигова.

Напомним, что после обеда 30 апреля пограничники зафиксировали обстрел с территории РоSSии в районе украинского пункта пропуска "Сеньковка" в Черниговской области.

Также захватчики 28 апреля несколько раз обстреляли Черниговскую область.

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