Готовились стрелять в спину ВСУ: на Черниговщине задержана банда предателей
В Черниговской области обезвредили преступную группировку, которая готовилась помочь врагу в случае повторного вторжения. У предателей обнаружено оружие и оборудование роSSийского спецназа.
Об этом сообщает Служба безопасности Украины, информирует
В состав ОПГ входило три представителя криминалитета, которых роSSийские спецслужбы привлекли к подрывной деятельности.
У пособников врага изъяты снайперские винтовки бесшумной стрельбы “Винторез”, реактивная противотанковая граната РПГ-18 “Муха”, автоматы бесшумной стрельбы “Вал”, снайперская винтовка Драгунова с глушителем, боевые осколочные гранаты, патроны к стрелковому оружию, оптические прицелы и приборы ночного видения.
Все вышеперечисленное было произведено в стране-агрессоре и хранилось злоумышленниками у себя дома или в гаражах недалеко от Чернигова.
Сейчас предатели задержаны. Решается вопрос о сообщении им о подозрении и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.