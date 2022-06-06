Готовились стрелять в спину ВСУ: на Черниговщине задержана банда предателей

В Черниговской области обезвредили преступную группировку, которая готовилась помочь врагу в случае повторного вторжения. У предателей обнаружено оружие и оборудование роSSийского спецназа.

Об этом сообщает Служба безопасности Украины, информирует Апостроф.

В состав ОПГ входило три представителя криминалитета, которых роSSийские спецслужбы привлекли к подрывной деятельности.

У пособников врага изъяты снайперские винтовки бесшумной стрельбы “Винторез”, реактивная противотанковая граната РПГ-18 “Муха”, автоматы бесшумной стрельбы “Вал”, снайперская винтовка Драгунова с глушителем, боевые осколочные гранаты, патроны к стрелковому оружию, оптические прицелы и приборы ночного видения.

Все вышеперечисленное было произведено в стране-агрессоре и хранилось злоумышленниками у себя дома или в гаражах недалеко от Чернигова.

Сейчас предатели задержаны. Решается вопрос о сообщении им о подозрении и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.


Маргарита Лепс, Апостроф





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