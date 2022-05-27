"Нож в спину рф": Китай закрывает воздушное пространство для самолетов россии, первые подробности

Кроме того, США, ЕС и ряд других стран ввели санкции против роSSийской авиационной отрасли.

Власти Китая закрыли свое воздушное пространство для самолетов Boeing и Airbus роSSийских авиакомпаний. Как сообщает Униан, главная причина в том, что роSSийские компании не предоставили запрошенные подтверждающие документы на право собственности самолетов.

Дело в том, что они были фактически национализированы после 24 февраля, но должным образом изъятие самолетов в соответствии с международными правилами проведено не было, самолеты продолжают числиться в иностранной собственности.

Именно поэтому власти КНР , руководствуясь нормами международного авиационного законодательства, отказали роSSийским перевозчикам в праве на полеты в их страну.

"Вот такой вот очередной нож в спину от китайских товарищей. Наверно в знак великой дружбы", - заключили журналисты.