"Нож в спину рф": Китай закрывает воздушное пространство для самолетов россии, первые подробности

"Нож в спину рф": Китай закрывает воздушное пространство для самолетов россии, первые подробности

Кроме того, США, ЕС и ряд других стран ввели санкции против роSSийской авиационной отрасли.

Власти Китая закрыли свое воздушное пространство для самолетов Boeing и Airbus роSSийских авиакомпаний. Как сообщает Униан, главная причина в том, что роSSийские компании не предоставили запрошенные подтверждающие документы на право собственности самолетов.

Самолет, РФ

Дело в том, что они были фактически национализированы после 24 февраля, но должным образом изъятие самолетов в соответствии с международными правилами проведено не было, самолеты продолжают числиться в иностранной собственности.

Именно поэтому власти КНР, руководствуясь нормами международного авиационного законодательства, отказали роSSийским перевозчикам в праве на полеты в их страну.

"Вот такой вот очередной нож в спину от китайских товарищей. Наверно в знак великой дружбы", - заключили журналисты.

роSSийские самолеты истребители рф

Стоит также отметить, что США, ЕС и ряд других стран ввели санкции против роSSийской авиационной отрасли после вторжения рф на территорию Украины. В частности, рашистским авиакомпаниям запрещено использовать небо США и Евросоюза.


Александра Павленко, politeka.net

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