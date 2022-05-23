"Возмездие настигнит их": четыре офицера оккупантов тесно связаны с Украиной, фото предателей

оккупанты, роSSийские солдаты, роSSийские войска

Все предатели совершают в Украине военные преступления.

Стало известно, что минимум 4 высокопоставленных роSSийских офицера, убивающих сейчас украинцев, тесно связаны с нашей страной. О путинских высокопоставленных преступниках информацию собрал роSSийский "Проект". Все предатели совершают в Украине военные преступления, но уверены - возмездие настигнит их.

Командующий 4-й армии ВВС и ПВО Николай Гостев родился в селе на Сумщине. Сейчас его самолеты и вертолеты участвуют в войне.

Командующий 6-ой армией ВВС из Ленинградской области Олег Маковецкий тоже родился в Украине, в городе Чугуев на Харьковщине. Офис генерального прокурора Украины считает, что именно он отдал приказ бомбить Харьков.

Генерал-лейтенант Михаил Зусько командует 58-й общевойсковой армией, наступавшей из Крыма на Николаев. Он родился в многодетной семьей на Волыни, но начал воевать против украинцев еще в 2014 году на Донбассе. Зусько в Украине считают военным преступником, наряду с другими офицерами, которые участвовали в операции по захвату Крыма или военных действиях на территории Донбасса.

Полковник Вадим Паньков родился в Беларуси, но на учебу отправился в Украину — в Киевское высшее общевойсковое командное училище имени М. В. Фрунзе. После окончания вуза в 1992 году стал командиром одного из подразделений украинской армии. И, конечно, дал военную присягу народу Украины, пообещав никогда его не предавать. Слово офицера Паньков не сдержал — став командиром участвующей в украинской кампании 45-й отдельной бригады спецназа уже роSSийской армии.


Александра Павленко, politeka.net

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