Оккупанты хотят обстрелять людей в Херсоне на праздновании "Дня РоSSии" и обвинить в этом ВСУ

В Херсонской области войска РФ развернули программу празднования так называемого дня РоSSии, информирует ZN.ua.

Оккупанты хотят обстрелять людей в Херсоне на праздновании

Войска РФ во временно оккупированной Херсонской области готовят провокационные обстрелы скоплений людей с последующим обвинением украинских защитников, информирует Оперативное командование "Юг" в Facebook.

"Противник продолжает укрепление границ обороны вдоль линии столкновения и психологический прессинг на мирное население региона. Так, на оккупированной Херсонщине развернута программа празднования так называемого дня РоSSии с торжествами и массовыми мероприятиями", - говорится в сообщении.

Отмечается, что коллаборанты распространяют фейковую информацию о том, что в Херсоне очередь за роSSийским паспорту достигает 4000 человек. На самом деле, только более 20 сторонников оккупационных властей получили так называемые «билеты на бегство».

На этой неделе партизанские разведчики направили артиллерийские удары по двум роSSийским базам во временно оккупированной Херсонской области. В результате погибли десятки вражеских солдат, в том числе два генерала.


Анна Конюченко, ZN.ua





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