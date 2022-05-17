РоSSия активно готовится к переходу в оборону — Резников

Война в Украине переходит в затяжную фазу, а проведение роSSийскими войсками фортификационных работ подтверждает, что РФ готовится к переходу в оборону. Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников во время обращений к Совету иностранных дел ЕС и Генеральному секретарю ООН .

По многим признакам РоSSия осуществляет подготовку к ведению долговременной военной операции. Война переходит в затяжную фазу. Мы видим, как в Херсонской области, в Запорожской области роSSийские оккупанты активно осуществляют инженерные и фортификационные работы, чтобы при необходимости перейти к обороне», — сказал Резников.

Министр сообщил, что вдоль границы Украины с Беларусью активные маневры совершают белорусские войска. Поэтому Украина вынуждена резервировать часть сил на случай, если Москва дожмет Минск и принудит его к открытому вторжению.

«Война рушит украинскую экономику. С каждым днем увеличивается потребность в ресурсах для восстановления. Затягивание войны влечет за собой риск глобального продовольственного кризиса, а также очередного миграционного кризиса. Учитывая это, мы хотим победить врага и освободить наши территории в кратчайшие сроки», — подчеркнул министр обороны.