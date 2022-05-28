Министр обороны Резников сообщил новость, что резко изменит ситуацию в Черном море и Одессе: "Мы получим..."

Алексей Резников

В Украину отправят пусковые установки наземного базирования и соответствующее количество противокорабельных ракет "Harpoon".

Об этом сообщил министр обороны Украины Алексей Резников.

"Сообщения уже в прессе были, я просто подтвержу мое общение с коллегами – министрами обороны некоторых дружественных стран, в том числе министром Дании. Могу сказать, что мы получим "Гарпуны" – это специальные средства поражения, это противокорабельные ракеты, которые обычно базируются и запускаются из обустроенных на кораблях пусковых установок", - заявил Резников и добавил, что для Украины сделали исключение и обеспечат установки наземного базирования.

Новейшее оружие предоставляют Дания, Великобритания, Нидерланды, к этому процессу присоединятся и другие государства.

"Эти ракеты будут оборонять Украину от вражеского роSSийского морского компонента в Черном море. За крейсером «москва» на дно Черного моря пойдут и другие корабли агрессора", - отметил Резников.

По словам министра обороным, такое вооружение позволит Украине деблокировать Черное море и обезопасить Одесщину.

"Уверен, что боевое братство «Гарпунов» и наших «Нептунов» поможет освободить и снова сделать наше Черное море безопасным, в том числе – надежно защитить нашу Одессу", — заявил Резников.


Тарас Галушко, politeka.net

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