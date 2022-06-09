Польские САУ KRAB готовы к выполнению задач на фронте - Резников

Это 5-й вид артиллерии 155-мм калибра у ВСУ.

Польские САУ KRAB готовы к выполнению задач на фронте - Резников
© Украинский милитаристский портал

В конце мая Польша передала Украине 18 современных самоходных 155 мм гаубиц KRAB. Министр обороны Украины Алексей Резников сообщил в четверг об их готовности к выполнению задач.

"Рад сообщить, что к выполнению боевых задач на фронте готовы польские САУ "Краб". После орудий М777 и FH70, САУ Ceasar и М109А3 - это 5-й вид артиллерии 155-мм калибра, который нам удалось привлечь", — написал Резников в Facebook в четверг.

Минобороны уже обеспечило поставки в ВСУ более 150 артиллерийских платформ 155-мм калибра.

"Запасы снарядов этого калибра уже на 10% превосходят запасы снарядов крупных калибров советского типа, состоявших на 24 февраля 2022 года. При этом эффективность этих снарядов выше советских образцов, поэтому меньший расход", — добавил Резников.

Вместе с этим в ВСУ поставили более полусотни других крупнокалиберных орудий, а также снарядов к ним, составляющим уже более 75% объема, который был к началу полномасштабного роSSийского вторжения.

В Украину поставили десятки советских РСЗО и десятки тысяч снарядов, а также сотни минометов и сотни тысяч выстрелов к ним.

"По артиллерии 155-мм калибра Минобороны уже выполнило первоначальный запрос от Вооруженных сил на 90%. На 100% эта первоначальная потребность будет закрыта в течение 1-2 недель. Но меняются обстоятельства на поле боя – увеличивается потребность", — отметил Резников.

KRAB производятся компанией Huta Stalowa Wola, орудие калибра 155 мм является модификацией британского вооружения. Максимальная дальность стрельбы составляет 40 км с базовым боекомплектом. Скорострельность - 6 выстрелов в минуту.

KRAB - это техника, которая уже несколько лет используется польской армией. Крабы производятся компанией Huta Stalowa Wola. Гусеничное шасси находится по корейской лицензии, а орудие калибра 155 мм является модификацией британского вооружения. Максимальная дальность стрельбы составляет 40 км с базовым боекомплектом. Скорострельность - 6 выстрелов в минуту.

Среди вооружений, поступивших в Украину из Польши, около 250 танков Т-72, самоходные гаубицы 2S1 Go?dzik и реактивные установки «Град». Польша также предоставила ракеты класса «воздух-воздух» для самолетов МиГ-29 и Су-27. Помимо тяжелой техники, есть также дроны производства польской WB Electonics, ПЗРК Piorun. Польша также поставляет Украине большое количество боеприпасов.


Александр Хребет, ZN.ua





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