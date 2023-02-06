Міністр оборони: Як можна захопити місто в три млн мешканців? Для росіян взяття Києва — задачка з п'ятьма зірочками

Очевидно, що агресор намагатиметься окупувати столицю країни, на яку напав. Так відбувається в усіх війнах, інформує ZN.ua.

Міністр оборони: Як можна захопити місто в три млн мешканців? Для росіян взяття Києва — задачка з п'ятьма зірочками
© Василь Артюшенко, ZN.UA

Міністр оборони Олексій Резніков сумнівається, що росіяни зможуть захопити Київ. Під час інтерв'ю УП він пояснив слова головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного про те, що окупанти все ж знову спробують окупувати столицю України.

Резнік зазначив, що Залужний завжди прораховує найгірші сценарії. До того ж очевидним є те, що загарбник буде намагатися захопити столицю країни, на яку напав. Проте сам міністр вважає такий сценарій нереалістичним.

"Валерій Залужний завжди свідомо говорить, що, як би не було і як би не розгортались події, навіть якщо ми їм надаємо по мордасі швидко і якісно, вони будуть хотіти реваншу – і через 5, і через 10 років, - зазначає Резніков. - Він має прогнозувати гірший варіант сценарію, бути до нього готовим так, щоб він не наступив. Тому, звісно, спроба піти на Київ у росіян є у їхній ментальності. Це їхня мрія, щоб скорилася Україна. А для цього треба, щоб впала столиця".

Міністр пояснив, що Київ - "символ і для християнського світу, православного, і взагалі це столиця".

"Чому Наполеон хотів спалити Москву? Тому що логічно. Або взяттям Берліна завершилась Друга світова війна. Тобто всі війни – це спроба контролювати столицю", - зазначив глава МО.

Та він сумнівається, що мрія росіян захопити Київ буде реалізована.

"Містечко Бахмут – 40 тисяч населення, вони 5 місяців не можуть його взяти. Щоб його взяти, треба все одно вести вуличні бої, - пояснив Резніков. - А місто Київ – це агломерація, в якій неофіційно до 4 мільйонів населення було до вторгнення. Хтось поїхав в евакуацію, хтось поїхав за кордон з дітьми, дружини і так далі. Тобто тут більшість населення, яке готове чинити спротив…

От уявіть собі, як можна захопити місто в 3 мільйони? Яким таким ресурсом? Тому це задачка з 5 зірочками".


Вікторія Хмілевська, ZN.ua





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