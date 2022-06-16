Война в Украине: к каким задачам могут привлекать гражданских лиц

Из-за военной агрессии РоSSии, в Украине продолжается всеобщая мобилизация. В этот период могут привлекать гражданских украинцев к общественно-полезным работам, не требующим специальной подготовки, говорится в законе Украины «О правовом режиме военного положения».

Что такое общественно-полезные работы

Общественно-полезные работы – это виды временной трудовой деятельности, к которым привлекаются трудоспособные лица в условиях военного положения.

Указанные работы могут носить оборонный характер или производиться для ликвидации чрезвычайных ситуаций техногенного, природного и военного характера и их последствий. К общественно-полезным работам относится также удовлетворение потребностей ВСУ, других военных формирований и сил гражданской защиты, обеспечение функционирования национальной экономики и системы жизнедеятельности населения.

Общественно-полезные работы не могут быть связаны с предпринимательством или иной деятельностью, направленной на получение прибыли, к которой относятся работы и услуги, не требующие, как правило, специальной профессиональной подготовки.

Гражданские лица к таким работам могут привлекаться на период военного положения. Порядок привлечения определен постановлением Кабмина.