Зеленский должен был поручить проверить логистику не Залужному, а Резникову – Бутусов

Президент Владимир Зеленский поручил главнокомандующему Вооруженными Силами Украины Валерию Залужному проверить логистику, учитывая обсуждение общественностью отсутствия у некоторых украинских военнослужащих достаточного количества средств индивидуальной защиты. Однако за эту самую логистику отвечает не Залужный, а министр обороны Алексей Резников, поэтому и вопрос нужно задавать ему, заявил журналист Юрий Бутусов.

Он отметил, что большинство военных на фронте используют собственные средства защиты или те, которые им нашли волонтеры. Конечно, есть поставки от западных партнеров, но такая защита значительно уступает волонтерской.

«Никаких запасов бронежилетов и шлемов государство не сделало, потому что два года средства защиты не закупались, и Зеленский об этом знает, поскольку подписывал бюджетную роспись. Должен напомнить, что именно министр обороны Резников по закону отвечает за снабжение и контроль снабжения. Именно министр Резников имеет в подчинении генеральную инспекцию МО и ВСП, и отвечает по закону как за поставку, так и за проверку поставки бронежилетов, формы, тепловизоров, автомобилей, радиостанций, квадрокоптеров, медицины, и за все остальное, что продолжают покупать за свой счет волонтеры и сами бойцы», – написал Бутусов.

Он утверждает, что поручение Залужному президент сделал не по адресу. По словам журналиста, полное умолчание в сообщении о проверке министра Резникова выглядит, как желание переложить ответственность за поставки из политического руководства и правительства «слуг народа» на военное руководство.