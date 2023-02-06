Окупанти намагаються обійти Вугледар із флангу — Бутусов

За словами журналіста, по всьому фронту війська РФ проводять «повзучий позиційний наступ», інформує ZN.ua.

Окупанти намагаються обійти Вугледар із флангу — Бутусов
© Скріншот з відео

У районі Вугледара Донецької області окупантів наразі зупинено. Війська РФ намагаються обійти Вугледар з флангу, зазначив журналіст Юрій Бутусов в інтерв'ю NV.

"Противник перегруповується, завдає активне вогневе ураження, намагається просунутися, зблизитися з нашими позиціями і зробити маневр на охоплення Вугледара, щоб не втягнутися повністю в міську забудову, обійти Вугледар з флангу. Але ці спроби, які ворог уже не один тиждень робить, наші війська відбивають. Йдуть запеклі бої", — наголосив Бутусов.

За словами журналіста, на всіх діялнках фронту окупанти проводять «повзучий позиційний наступ» і готуються до його посилення.


Анна Конюченко, ZN.ua





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