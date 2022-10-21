На записах НАБУ Микитись заявляв, що йому допомагає Татаров і він контролює голову Київської організації «СН» - Бутусов

В суді прокурори надали докази зв’язків бізнесмена з керівництвом держави, інформує ZN.ua.

На записах НАБУ Микитись заявляв, що йому допомагає Татаров і він контролює голову Київської організації «СН» - Бутусов
Прокурори оприлюднили розмови Микитася про його "кришу"
© Центр протидії корупції

Колишній народний депутат Максим Микитась, який намагався дати меру Дніпра Борису Філатову рекордного хабаря, заявив під запис НАБУ, що його діяльності допомагає заступник голови офісу президента Олег Татаров, і що він контролює голову Київської організації партії Слуга народу народного депутата Лесю Забуранну, обрану по округу № 216. Про це пише на своїй сторінці в Facebook журналіст Юрій Бутусов.

Вчора Вищий антикорупційний суд обирав запобіжний захід для бізнесмена Максима Микитася, підозрюваного у пропозиції хабаря у 22 мільйони євро меру Дніпра Борису Філатову.

«Серед доказів детективи НАБУ оприлюднили розмову Микитася з Філатовим, де бізнесмен переконував мера, що має потужні зв'язки у діючий владі, і може гарантувати підтримку запропонованій схемі через свої діючі контакти», - зазначає журналіст.

"Ну вот Олег Татаров. В 14-м году мы близко дружили. Сейчас меньше встречаемся, но тем не менее, он там много помог по этим. Это он помог. Я не скрываю этого", - наводить слова Максима Микитася журналіст.

«Це з контексту він говорить про повернення активів "Укрбуду» - зробив резюме прокурор САП, який зачитував десятки сторінок розмов бізнесмена Микитася та мера Дніпра Філатова.

«Про зв'язки у Кабміні Микитась висловив упевненість, що запропоновану ним схему має підтримати віце-прем'єр-міністр Ольга Стефанішина», - додає Бутусов.

Не менш скандальним, за словами журналіста, є оцінка Микитасем своїх тісних зв'язків з народними депутатами та депутатами Київради.

"Плюс у меня еще есть хорошие отношения с киевскими, я несколько депутатов провел. Например, Леся Забуранная. Она глава Слуги народа в городе Киеве. Мы очень много волонтерим вместе", наводить слова бізнесмена Бутусов.

Леся Забуранна , яка є головою Київської міської організації «Слуги народу», обрана народним депутатом по округу 216 міста Києва.


Артем Руденко, ZN.ua





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