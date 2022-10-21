На записах НАБУ Микитись заявляв, що йому допомагає Татаров і він контролює голову Київської організації «СН» - Бутусов

Колишній народний депутат Максим Микитась, який намагався дати меру Дніпра Борису Філатову рекордного хабаря, заявив під запис НАБУ, що його діяльності допомагає заступник голови офісу президента Олег Татаров, і що він контролює голову Київської організації партії Слуга народу народного депутата Лесю Забуранну, обрану по округу № 216. Про це пише на своїй сторінці в Facebook журналіст Юрій Бутусов.

Вчора Вищий антикорупційний суд обирав запобіжний захід для бізнесмена Максима Микитася, підозрюваного у пропозиції хабаря у 22 мільйони євро меру Дніпра Борису Філатову.

«Серед доказів детективи НАБУ оприлюднили розмову Микитася з Філатовим, де бізнесмен переконував мера, що має потужні зв'язки у діючий владі, і може гарантувати підтримку запропонованій схемі через свої діючі контакти», - зазначає журналіст.

"Ну вот Олег Татаров. В 14-м году мы близко дружили. Сейчас меньше встречаемся, но тем не менее, он там много помог по этим. Это он помог. Я не скрываю этого", - наводить слова Максима Микитася журналіст.

«Це з контексту він говорить про повернення активів "Укрбуду» - зробив резюме прокурор САП, який зачитував десятки сторінок розмов бізнесмена Микитася та мера Дніпра Філатова.

«Про зв'язки у Кабміні Микитась висловив упевненість, що запропоновану ним схему має підтримати віце-прем'єр-міністр Ольга Стефанішина», - додає Бутусов.

Не менш скандальним, за словами журналіста, є оцінка Микитасем своїх тісних зв'язків з народними депутатами та депутатами Київради.

"Плюс у меня еще есть хорошие отношения с киевскими, я несколько депутатов провел. Например, Леся Забуранная. Она глава Слуги народа в городе Киеве. Мы очень много волонтерим вместе", наводить слова бізнесмена Бутусов.

Леся Забуранна , яка є головою Київської міської організації «Слуги народу», обрана народним депутатом по округу 216 міста Києва.