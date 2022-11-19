У Херсоні з'явився "пам'ятник Залужному": фото

При втечі з Херсона російські окупанти вкрали єнота, погруддя Суворова і демонтували пам'ятник адміралу Федору Ушакову, який був відкритий у 1957 році і забрали його з собою, проте постамент був пустий недовгий час.

Про це повідомила журналістка НВ Крістіна Бердінських, опублікувавши промовисте фото, інформує Апостроф .

Замість російського полководця біля корпусу Херсонської державної морської академії на проспекті Ушакова тепер увічнений у вигляді відомого графіті "З нами Бог і отаман Залужній" Головнокомандувач Збройних Сил України.

"Росіяни вкрали з Херсона Ушакова, тепер на його місці пам'ятник Залужному", - підписала фото журналістка.

"Саме той випадок, коли крадіжці радієш. Наші б дерусифікували ще не один рік, а орки все самі зробили", - коментують фото користувачі.

"Гідна заміна", - погоджуються українці з новим героєм пам'ятника.