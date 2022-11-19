У Херсоні з'явився "пам'ятник Залужному": фото

При втечі з Херсона російські окупанти вкрали єнота, погруддя Суворова і демонтували пам'ятник адміралу Федору Ушакову, який був відкритий у 1957 році і забрали його з собою, проте постамент був пустий недовгий час.

Про це повідомила журналістка НВ Крістіна Бердінських, опублікувавши промовисте фото, інформує Апостроф.

Замість російського полководця біля корпусу Херсонської державної морської академії на проспекті Ушакова тепер увічнений у вигляді відомого графіті "З нами Бог і отаман Залужній" Головнокомандувач Збройних Сил України.

"Росіяни вкрали з Херсона Ушакова, тепер на його місці пам'ятник Залужному", - підписала фото журналістка.

"Саме той випадок, коли крадіжці радієш. Наші б дерусифікували ще не один рік, а орки все самі зробили", - коментують фото користувачі.

"Гідна заміна", - погоджуються українці з новим героєм пам'ятника.


Олексій Руденко, Апостроф





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