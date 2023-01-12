Бутусов: на фронті значна кількість воїнів отримали обмороження

На фронті значна кількість воїнів отримала обмороження, і на це слід звернути серйозну увагу під час інтенсивних бойових дій у полях, пише у своєму посту у ФБ журналіст Юрій Бутусов.

За його словами, "низька температура та холодні степові вітри швидко знижують боєздатність".