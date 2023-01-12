Бутусов: на фронті значна кількість воїнів отримали обмороження

Журналіст закликав волонтерів допомогти забезпечити бійців термохімічними чи електричними грілками для рук та для ніг, оскільки міноборони потурбуватися про це не встигло, інформує ZN.ua.

Бутусов: на фронті значна кількість воїнів отримали обмороження

На фронті значна кількість воїнів отримала обмороження, і на це слід звернути серйозну увагу під час інтенсивних бойових дій у полях, пише у своєму посту у ФБ журналіст Юрій Бутусов.

За його словами, "низька температура та холодні степові вітри швидко знижують боєздатність".


Юлія Мельничук, ZN.ua





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