СБУ має з’ясувати, хто вісім років покривав роботу Богуслаєва на Росію - Бутусов

Спецслужби давно мали докази його незаконних стосунків з РФ

СБУ має з’ясувати, хто вісім років покривав роботу Богуслаєва на Росію - Бутусов
Богуслаєв роками працював на Росію
© Укрінформ

Українські спецслужби як мінімум з 2019-го року прослуховували заарештованого напередодні директора АТ «Мотор Січ» В’ячеслава Богуслаєва, і мала докази його незаконних стосунків з Росією та постачання двигунів для російських бойових гвинтокрилів, що прямо заборонено українським законом. Про це пише на своїй сторінці в Facebook журналіст Юрій Бутусов з посиланням на джерела Цензор.Нет,

За словами журналіста, генеральний директор «Мотор Січі» забезпечував і російську авіацію і експортні поставки РФ.

«І про це знало багато співробітників «Мотор Січі» і державних службовців. Тому що поставки десятків двигунів Мотор січ здійснювала до посередників у Китай, Латвію, Гонконг, Арабські Емірати. Під час вторгнення Богуслаєв домовився про канал поставок через Туреччину, але нарешті СБУ взяло на себе відповідальність затримати зрадника», - додає Бутусов.

Журналіст наголошує, що багато років Богуслаєв залишався одним із важливих постачальників російського військово-промислового комплексу, і попри заборону співпраці з Росією ще у 2014-му році він продовжував постачати запчастини до російських бойових вертольотів.

«Але вісім років це не помічали державні контролюючи та правоохоронні органи. Вісім років. І це, очевидно, відбувалось не безкоштовно. Затримали його тільки на восьмому місяці повномасштабної війни», - зазначає Бутусов.

Журналіст переконаний, що гендиректор «Мотор Січі» має отримати максимальний термін ув’язнення, і його не можна міняти в РФ.

«Інакше він здасть усі наші виробничі можливості, і ворог зможе знищити багато важливих для України об’єктів, а також зрадник допоможе РФ збудувати власне виробництво двигунів», - наголошує Юрій Бутусов.


Артем Руденко, ZN.ua





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