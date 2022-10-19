Навіть мінімально підтверджені втрати ЗС РФ серед техніки вказують на те, що Росія не здатна заповнити прогалини — Бутусов

Наприкінці серпня ЗСУ розпочали свій контрнаступ, в рамках якого вже відбулося звільнення частини Харківської області та Балаклійський прорив. За даними сайту Oryx , за цей час, тобто за 45 днів, росіяни втратили майже 2 тисячі одиниць бойової техніки, у тому числі й 400 танків. Цифри, звичайно, не повні, але це те, що може перевірити будь-який дослідник, тобто мінімально верифіковані, і вони вражають, пише на своїй сторінці в Facebook журналіст Юрій Бутусов.

"Цікаво, що, за даними Oryx, українці з загального числа втрат захопили за 45 діб, починаючи з 6 вересня, 197 танків! Це результат панічного "перегрупування" російських військ у Харківській та Херсонській областях, коли велику кількість техніки противник кидав, щоб полегшити собі втечу, - пояснює Бутусов. - А загалом у список захоплених зараховано 482 російських танки".

Він зазначає, що виробляє російська промисловість менше техніки, ніж окупаційні війська вже втратили на фронті. Наприклад, за 2021 рік, за даними росджерел, максимальна цифра поставок складала 240 танків.

"Путін мілітаризує Україну такими темпами, якими ніколи не озброював навіть власні танкові війська, - зауважив журналіст. - При чому в Україні Росія втратила як мінімум 501 танк нових типів, які випускались після 1991 року - Т-72БА, Т-72Б3, Т-72Б3М, Т-80У, Т-80БВМ, Т-90А, Т-90М. Також серед 162 російських танків, рештки яких не ідентифікуються по фото, є значна частка танків нових типів. Мінімально підтверджені, але не остаточні втрати нових танків ЗС РФ склади приблизно 35%".

Для порівняння масштабності російських втрат Бутусов наводить кількість танків, яка зараз є у бойовому складі різних країн: Франція - 222, Британія - 225, Німеччина - 236. Що це означає? А це означає те, що Україна вже захопила більше танків, ніж загалом мають провідні країни Європи.

Втрати Росії серед артилерії теж вражають. Від початку війни, за даними Oryx, окупанти втратили 359 самохідних та причіпних гармат, а також 183 гармати калібру 152 мм, 4 - 203 мм, 1 - 240 мм. Серед втрат є і 12 новітніх 152-мм САУ Мста-СМ2.

"І знов росіяни потужно мілітаризували українську артилерію - захоплено 98 самохідних та 63 причіпних гармати", - розповідає Бутусов, розповідаючи для порівняння, що у Франції, наприклад, зараз є всього 102 гаубиці.

За словами журналіста, вражає також кількість мінімально підтверджених втрат росіянами реактивних систем залпового вогню - 142 одиниці (з них 50 захопили Сили оборони), серед яких 11 новітніх РСЗВ "Торнадо-Г",та 5 ТОС-1А "Солнцепьок".

А втрати зенітно-ракетних комплексів ЗС РФ - 78.

"Неймовірні втрати, і це тільки те, що потрапило на фото та відео. Як відомо, по-перше, росіяни активно вивозять свою знищену та розбиту техніку на металолом, або на розбір на запасні частини. По-друге, далеко не всі втрати хтось знімає та викладає, особливо на окупованих територіях. По-третє, українські воїни приховують частину трофеїв, щоб мати необліковане важке озброєння, яким можна ризикувати без загрози втратити, мати позаштатні вогневі засоби", - пояснює журналіст.

Втрати Росії в повітрі теж масштабні. Окупанти, тільки за підтвердженими даними, втратили 112 літаків та гелікоптерів.

"Такі втрати набагато перевищують можливості російської промисловості по відновленню втрат. Для порівняння, за весь 2020-й рік росіяни передали на озброєння ПКС всього 14 бойових літаків та 16 гвинтокрилів", - пояснив Бутусов.

Для розуміння масштабів журналіст також повідомив про втрати України, посилаючись на той-таки сайт Oryx. Тож, ЗСУ втратили: 2013 одиниць озброєння (з них 317 танків, 131 гармата, 51 зенітно-ракетний комплекс, 68 літаків та гвинтокрилів).

"За цими неймовірними цифрами стоїть величний подвиг захисників України. По усім видам озброєння Росія переважає Україну в багато разів, по якості сучасної техніки - майже на покоління, за кількістю боєприпасів - в десятки разів. Українці знищують росіян та наступають при багаторазовій технічній перевазі ворога, і ціна цих безпрецедентних подвигів дуже важка - життя наших кращих громадян, які знищують військову машину Путіна, яка нещодавно погрожувала дійти до Ла-Манша та захопити Європу", - підсумував Бутусов.