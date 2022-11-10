Організоване виведення військ з метою їх збереження: Бутусов про те, що відбувається біля Херсона

Є інформація про деокупацію шести великих населених пунктів на правому березі Дніпра, інформує ZN.ua.

Організоване виведення військ з метою їх збереження: Бутусов про те, що відбувається біля Херсона
© OLGA MALTSEVA/AFP via Getty Images

Російська окупаційна армія виводить свої підрозділи із захоплених територій на правому березі Дніпра у Херсонській області. Але це повільний та організований вихід. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив військовий журналіст Юрій Бутусов.

«Російське командування сьогодні вивело з Херсона низку підрозділів зі складу 76-ї десантно-штурмової, 106-ї повітряно-десантної дивізій та 22-го армійського корпусу. Характер дій противника говорить про те, що він проводить планомірний відхід з Херсонського плацдарму, спираючись на кілька рубежів оборони, щоб відступати з кордону на кордон, зберігаючи бойовий порядок та управління», – написав Юрій Бутусов.


Юлія Лавришин, ZN.ua





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