Організоване виведення військ з метою їх збереження: Бутусов про те, що відбувається біля Херсона

Російська окупаційна армія виводить свої підрозділи із захоплених територій на правому березі Дніпра у Херсонській області. Але це повільний та організований вихід. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив військовий журналіст Юрій Бутусов.

«Російське командування сьогодні вивело з Херсона низку підрозділів зі складу 76-ї десантно-штурмової, 106-ї повітряно-десантної дивізій та 22-го армійського корпусу. Характер дій противника говорить про те, що він проводить планомірний відхід з Херсонського плацдарму, спираючись на кілька рубежів оборони, щоб відступати з кордону на кордон, зберігаючи бойовий порядок та управління», – написав Юрій Бутусов.