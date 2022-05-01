Жуй с ними: в РоSSии отличились выпуском "патриотических" сладостей

Московская кондитерская фабрика "Жуй вафли" решила продемонстрировать уровень "патриотизма" и выпустила сладости для россиян в форме пениса, информирует Апостроф .

Об этом в своем Telegram-канале рассказал политтехнолог и блогер Алексей Голобуцкий.

По его словам, кондитерская фабрика "Жуй вафли" выпустила сладости с символикой брендов, ушедших с роSSийского рынка после полномасштабного вторжения ВС РФ в Украину. Более того, новые вафли были созданы для россиян в форме члена.

Голобуцкий также пошутил и предложил московской фабрике расширить свой ассортимент за счет гробов, черных пакетов и силуэта крейсера "Москва", которому пошел ко дну Черного моря.

"Они считают, что россиянам будет легче пережить санкции, если будут с*сать? Ну, им из Москвы виднее", - добавил Голобуцкий, комментируя новые сладости для россиян.