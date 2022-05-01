Противник хочет создать условия для наступления на Николаев и Кривой Рог – Генштаб

На Донбассе за сутки отразили девять атак армии РФ .

По состоянию на утро 1 мая, продолжается полномасштабная вооруженная агрессия против Украины и наступательные действия в Восточной операционной зоне. Для наращивания темпов наступательной операции командование вооруженных сил РФ продолжает принимать меры по усилению ударного потенциала своих войск. В приграничные с Украиной районы по железнодорожным путям перебрасывается снятое с хранения в Западном, Центральном, Восточном военных округах и северном флоте вооружение и военная техника. Об этом сообщает Генеральный штаб.

Отмечается, что на Волынском и Полесском направлениях противник активных действий не предпринимал. Существенных изменений в ситуации по указанным направлениям не произошло. Определенные подразделения вооруженных сил Республики Беларусь продолжают прикрытие границы в Брестской и Гомельской областях.

Сохраняется угроза нанесения противником ракетных ударов по объектам военной и гражданской инфраструктуры по всей территории Украины с территории Беларуси, а также осуществление противником провокаций на указанном участке государственной границы Украины.

На Северском направлении подразделения врага совершили обстрелы позиций наших войск с территории Брянской области.

Как сообщает Генштаб, "на Слобожанском направлении группировка противника продолжает наносить авиационные удары и огневое поражение артиллерией по Харькову. Оккупанты проводят наступательные действия в направлениях Изюм – Барвенково и Изюм – Славянск. Продолжается усиление ударной группировки противника. В данные районы переброшены до 300 единиц вооружения и военной техники и прибыли около тысячи мобилизованных лиц с временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей".

С целью противовоздушного прикрытия наступающих войск в указанных четырех районах противник развернул два зенитно-ракетных дивизиона, вооруженных ЗРК Бук-М2 и ЗРК Тор-М.

На Донецком и Таврическом направлениях группировка войск противника ведет активные действия вдоль всего участка линии столкновения. Враг пытается производить авиационные удары и огневую артиллерийскую поддержку по позициям наших войск.

На Лиманском направлении противник ведет наступление в направлении Крымки и Александровки.

На Попаснянском направлении оккупанты проводят штурмовые действия в направлении Новотошковское - Орехово. Закрепляются на достигнутых рубежах. В целях недопущения маневра наших сил и средств осуществляют их блокировку в определенных районах.

На Кураховском направлении при поддержке артиллерии враг пытается прорвать оборону наших подразделений в направлении Оленевка – Новомихайловка.

На Южнобужском направлении противник ведет боевые действия с целью выхода на административные границы Херсонской области и создания благоприятных условий для наступления на Николаев и Кривой Рог.

За предыдущие сутки подразделениями противовоздушной обороны были поражены девять воздушных целей: два самолета Су-25 и семь БПЛА.

Только на территории Донецкой и Луганской областей за минувшие сутки отбиты девять атак врага, уничтожены восемь танков, одна артиллерийская система, двадцать четыре единицы боевой бронированной техники, одна специальная машина и пять автомобилей (два топливозаправщика включительно).