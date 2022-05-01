Оккупанты сбрасывали на Чернигов агитлистовки времен Второй чеченской войны - Птушкин

Известный украинский блоггер нашел доказательства и продемонстрировал их широкой публике, информирует ZN.ua.

Оккупанты сбрасывали на Чернигов агитлистовки времен Второй чеченской войны - Птушкин
© Сергей Нужненко / Радио Свобода

РоSSийские оккупанты обстреливали Чернигов агитационными снарядами времен второй чеченской войны. Доказательства этого показал на своей странице в Facebook тревел-блогер Антон Птушкин.

Снимая на камеру руины домов, пострадавших в результате бомбардировок армии РФ, Птушкин обнаружил старые листовки с обращением кремлевских властей к гражданам Чечни. В них содержатся ложные нарративы о том, что русская армия хочет помочь установить в республике порядок и что она «выступает за мир».

«Граждане Чеченской Республики!» Так начинается листовка из агитационного снаряда (красная штука на фоне), которым русская армия стреляла по Чернигову и его окрестностям. Не знаю, как снаряды времен Второй чеченской войны оказались в Украине, но рекомендую прочитать текст. Это какой-то сюр», – написал Птушкин.

Ранее сообщалось, что Антону Птушкину запретили въезд в РоSSию из-за антивоенной позиции.


Александр Кричковский, ZN.ua

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