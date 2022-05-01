Чтобы втянуть в войну Приднестровье оккупанты готовят газету с фейковым призывом к Путину

РоSSия всячески пытается расшатать ситуацию в Одессе накануне 2 мая – годовщины пожара в Доме профсоюзов – и втянуть в войну непризнанную молдавскую республику Приднестровья. Для этого готовят фейковую газету. Об этом сообщило Оперативное командование "Юг".

«Оперативным путем получена информация о диверсионной заготовке – тираж газеты Приднестровье от 2 мая 2022 с якобы официальным обращением жителей Приднестровья к путину с просьбой о защите от нападения украинских Вооруженных Сил», – говорится в сообщении ОК “Юг”.

Однако ВСУ узнали о запланированной провокации еще до ее совершения. Благодаря огласке провокация дискредитирована.

Кроме того, ОК "Юг" сообщили, что корабельная группировка противника продолжает блокаду судоходства в северо-западной части Черного моря и угрожает ракетным ударам по всей территории Украины.