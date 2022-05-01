Минобороны РФ заявляет об ударах по Украине с подводной лодки

Военное командование РоSSии впервые объявило, что в войне с Украиной оно применило подводный флот для нанесения удара по противнику, - сообщает “Голос Америки” .

В сообщении минообороны РФ говорится, что наземные цели в Украине на этой неделе были поражены крылатыми ракетами «Калибр», пущенными с борта дизельной подводной лодки, находящейся в Черном море. Заявление сопровождалось публикацией видеокадров, на которых видны ракеты, взлетающие прямо из-под воды в неустановленном месте.

Западные эксперты озабочены тем, что каждый раз, когда в ходе войны стороны применяют новые виды вооружений, это может означать риск значительной эскалации конфликта.

Министерство обороны Великобритании подтвердило два дня назад, что у Черноморского военного флота РоSSии, несмотря на вывод из строя флагманского крейсера «Москва», остается потенциал для нанесения ударов по наземным целям в Украине.