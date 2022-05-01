РоSSияне обстреляли в субботу Васильевку и фермерские хозяйства Запорожской области, - ОВА

Информацию о раненых уточняют.

РоSSияне обстреляли в субботу Васильевку и фермерские хозяйства Запорожской области, - ОВА
Фото: Пресслужба Запорізької ОВА

РоSSийские захватчики сегодня продолжили обстрелы Запорожской области. Под огонь попал город Васильевка, а также фермерские хозяйства в общинах.

Об этом сообщили в Запорожской ОВА.

"Этой ночью роSSийские оккупанты обстреляли фермерское хозяйство Таврической территориальной общины. В результате была повреждена инфраструктура, хозяйственная техника, а также пострадали семена подсолнечника. Пострадавших людей нет. Днем вражеский авиаснаряд попал на территорию фермерского хозяйства в селе Воздвиженка Пологовского района. В результате взрыва были разрушены постройки и погибли домашние животные. Информация о пострадавших гражданах уточняется", - отметили в администрации.

Фото: Пресс-служба Запорожской ОВА

Фото: Пресс-служба Запорожской ОВА

В ОВА сообщают - около 19 часов жители города Васильевка начали сообщать об обстрелах.

"РоSSийские военные гатят по городу, который вообще не имеет военной инфраструктуры, уничтожая дома мирных жителей", - подчеркнули в администрации.

Напомним, с начала военной агрессии со стороны РоSSии зафиксированы 213 похищений гражданских лиц в Запорожской области. В настоящее время полицейские задержали в области двух роSSийских информаторов.

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