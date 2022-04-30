Полиция сообщила о подозрении двум коллаборантам, расстрелявшим жителей в Киевской области

Задержанные сотрудничали с оккупантами, получали от них оружие и амуницию, запугивали население и открыли огонь из автоматического оружия по жителям поселка Большая Дымерка.

Полиция сообщила о подозрении двум коллаборантам, расстрелявшим жителей в Киевской области

Правоохранители сообщили о подозрении двум коллаборантам, расстрелявшим мирных жителей в Киевской области.

Как отметили в пресс-службе полиции Киевской области, задержанные активно сотрудничали с оккупационными войсками РФ.

"11 марта во время оккупации села Залесье два местных жителя сотрудничали с войсками роSSийской федерации, получали от них оружие и амуницию, запугивали население, более того - открыли огонь из автоматического оружия по жителям поселка Большая Дымерка", - сообщили правоохранители.

Коллаборантов задержали. В настоящее время по факту государственной измены, умышленного убийства и незаконного обращения с оружием и боеприпасами полицейские при процессуальном руководстве Броварской окружной прокуратуры сообщили злоумышленникам о подозрении.

Фото: Пресс-служба полиции Киевской области

Фото: Пресс-служба полиции Киевской области

Фото: Пресс-служба полиции Киевской области

Напомним, на днях Донецкая прокуратура сообщила о подозрении в госизмене псевдозаместительнице "главы" Мариуполя. А в Харькове СБУ обнаружила потайной склад запчастей для танков, предназначавшихся для роSSийских оккупантов. Нелегальный тайник обустроил 61-летний харьковчанин.

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