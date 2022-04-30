Центр противодействия дезинформации развенчал роSSийские фейки о ленд-лизе для Украины

Роспропаганда начала распространять "пугалки" о будущих долгах.

Центр противодействия дезинформации развенчал роSSийские фейки о ленд-лизе для Украины
Фото: СБУ

Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины развенчал фейки роSSийской пропаганды о предоставлении Украине ленд-лиза.

Оккупанты принялись распространять информацию, что "за ленд-лиз будут расплачиваться многие будущие поколения граждан Украины".

"В целом долги могут возникнуть только в том случае, если после войны с РФ Украина захочет оставить военное оборудование, полученное за счет ленд-лиза. При этом все уничтоженное и потерянное во время боевых действий оборудование списывается", - пояснили в ЦПД.

Пропагандисты страны-агрессора также обвинили США в том, что Вашингтон якобы знал о скором начале войны и готовился к этому, поэтому проект о ленд-лизе был зарегистрирован еще в январе.

"Сенаторы представили проект о поставках Украине оружия по ленд-лизу в начале января. Однако сбор подписей сенаторов, который был начат 19.01.2022 года, закончился только 24.03.2022 года. И только после этого он был передан на рассмотрение Комитета Сената по международным отношениям. В то же время представление проекта в Сенате абсолютно не гарантирует его принятия", - опровергли дезинформацию РФ в Центре противодействия дезинформации.

Напомним, Конгресс США поддержал открытие ленд-лиза для Украины. Закон был рассмотрен 28 апреля Палатой представителей и проголосован.

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