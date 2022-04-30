Часть роSSийских военных отказывается участвовать в боевых действиях, – Запорожская ОВА

Из-за нежелания участвовать в наступлении возник конфликт между командирами и личным составом подразделений роSSийской армии в оккупированной Федоровке в Запорожье.

Об этом сообщила Запорожская областная военная администрация. «РоSSияне жалуются местным, что их командование обманом вынудило подписать контракты на участие в войне в Украине, а также убедило, что их здесь будут встречать как освободителей, – говорится в сообщении. – В конце концов, увидев реальную картину, многие россияне отказались нести дальнейшую службу, что повлекло за собой конфликт. Часть военнослужащих после допросов представители ФСБ вывезли в неизвестном направлении».

Запорожская ОВА также информирует, что оккупанты хотят ввести в наличный оборот рубли в Мелитополе с 1 мая: «Для реализации своего плана вчера они собирали бывших сотрудников банковской системы, ставших коллаборантами. Оккупанты планируют отправить их в Ростов-на-Дону на обучение, а затем на базе украинского Ощадбанка запустить работу Сбербанка РоSSии.

Напомним, по информации ГУР Минобороны, РоSSия активизировала установление оккупационного режима на временно захваченных территориях востока и юга Украины.