Разведка опубликовала данные командного состава полка РФ, совершавшего военные преступления на территории Мариуполя и Запорожья

В списке фигурируют 226 военных.

Разведка опубликовала данные командного состава полка РФ, совершавшего военные преступления на территории Мариуполя и Запорожья
Фото: ru.wikipedia.org

Главное управление разведки Министерства обороны Украины обнародовало данные командного состава 291-го гвардейского мотострелкового полка РФ, участвовавших в совершении преступлений около Мариуполя и Запорожья.

Полный список фамилий военных преступников, где фигурируют 226 военных, обнародован на сайте ведомства.

"ГУР МО Украины получило список командного состава 291 гвардейского мотострелкового полка, который участвует в совершении преступлений против народа Украины на Запорожском и Мариупольском направлениях", – говорится в сообщении.

В разведке подчеркивают, что за совершенные преступления против мирного населения Украины все преступники предстанут перед судом и будут привлечены к ответственности.

291-й гвардейский мотострелковый ордена Александра Невского и Суворова полк – тактическое формирование Сухопутных войск РоSSийской Федерации. Условное наименование – воинская часть № 65384 (в/ч 65384). Формирование входит в состав 42-й гвардейской мотострелковой дивизии Северо-Кавказского, а с 2010 года – Южного военного округа. Пункт постоянной дислокации – поселок Борзой (Чеченская Республика).

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