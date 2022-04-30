Состоялся еще один обмен пленными: среди освобожденных украинцев есть беременная

30 апреля состоялся очередной обмен пленными между Украиной и Россией, сообщила вице-премьер Ирина Верещук.

Домой возвращаются 14 украинцев: семь военных и семь гражданских.

«Для меня этот обмен особенный: одна из военных женщин в пятом месяце беременности. Пусть Бог бережет!» – добавила Верещук.