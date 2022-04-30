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2022-04-30
Состоялся еще один обмен пленными: среди освобожденных украинцев есть беременная
Это уже восьмой обмен пленными с начала полномасштабной войны, информирует
© Сергей Нужненко / Радио Свобода
30 апреля состоялся очередной обмен пленными между Украиной и Россией,
Домой возвращаются 14 украинцев: семь военных и семь гражданских.
«Для меня этот обмен особенный: одна из военных женщин в пятом месяце беременности. Пусть Бог бережет!» – добавила Верещук.
Это уже восьмой обмен пленными между Украиной и Россией с начала полномасштабной войны. Первый состоялся 24 марта, седьмой – 28 апреля.
Анастасия Дэйна, ZN.ua