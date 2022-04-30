В Новой Каховке оккупанты установили памятник Ленину

Раньше они так же поступили в Геническе.

В Новой Каховке оккупанты установили памятник Ленину
Фото: Общественное Херсон

Войска оккупантов решили установить памятник Ленину в Новой Каховке на Херсонщине.

Об этом сообщает "Общественное Херсон".

Местные жители заметили, что во временно оккупированной Новой Каховке россияне устанавливают памятник Ленину на центральной площади города. Несколькометровый памятник вождю СССР доставили туда на грузовике.

Напомним, что в оккупированном роSSийскими войсками городе Геническ установили памятник Владимиру Ленину.

В Украине установка памятников советским деятелям подпадает под декоммунизацию. Все находившиеся в стране памятники Ленину снесли после 2014 года (кроме оккупированного Россией Крыма и ОРДЛО, которые не контролировались властями Украины).

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