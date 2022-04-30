Мы не видим военных рисков для Молдовы, - НАТО

В то же время возможны попытки дестабилизации страны.

НАТО ожидает дальнейших провокаций в Молдове и считает, что их цель – создать проблемы для Украины, а военной угрозы для самой Молдовы пока нет.

Об этом в интервью румынскому Digi24 сказал заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоане, сообщает "Европейская правда".

"Мы не видим в настоящее время военных рисков для Молдовы или Грузии - еще одной страны под интенсивным давлением РФ . Однако мы ожидаем провокаций, операций под чужим флагом - не столько с целью создать проблемы для Молдовы, сколько для украинских сил на западе страны и в Одесской области", - сказал Джоане.

В то же время, добавил он, возможны попытки дестабилизации Молдовы.

По данным ГУР МО, РоSSия использует боеприпасы сепаратистского региона Молдовы Приднестровья для контрабанды оружия.

По имеющейся информации украинской разведки, ФСБ продолжит серию провокационных терактов на территории Приднестровья. Вечером 23 апреля сепаратистский регион Молдовы Приднестровье заявил об обстреле здания своего "министерства государственной безопасности".

В Генеральном штабе ВСУ предупреждали, что силовики Приднестровья могут совершать диверсии в Украине. Впрочем, признаков подготовки приднестровских вооруженных формирований к боям против Украины не выявляли.

Однако 26 апреля в Генштабе ВСУ заявили, что роSSийские войска в Приднестровье приведены в полную боевую готовность. В тот же день в Приднестровье подорвали две башни связи.