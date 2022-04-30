Арестович назвал грузинское правительство "зайчиками" — Тбилиси это не понравилось

Там убеждают, что делают максимум для того, чтобы помочь Украине, информирует ZN.ua.

Советник главы ОП Алексей Арестович во время одного из вечерних стримов на канале "Фейгин Live" обратился к правительству Грузии, использовав слово "зайчики". Он отметил, что поведение парламентариев в Тбилиси является "каким-то странным", и добавил, что именно его грузинский электорат оценит во время предстоящих выборов в стране.

В Тбилиси на это отреагировали. Глава МИД Илья Дарчиашвили отметил, что такие слова могут навредить отношениям между странами, сообщает портал "Новости Грузии".

"Мы пытались развивать двусторонние отношения, будем продолжать в этом же режиме, и очень жаль, что распространяются такие непонятные заявления, которые наносят ущерб отношениям между двумя странами, — заявил Дарчиашвили. - Грузии делает все возможное, чтобы в этот сложный период максимально помочь Украине".


Виктория Хмилевская, ZN.ua

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