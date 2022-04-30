Арестович назвал грузинское правительство "зайчиками" — Тбилиси это не понравилось

Советник главы ОП Алексей Арестович во время одного из вечерних стримов на канале "Фейгин Live" обратился к правительству Грузии, использовав слово "зайчики". Он отметил, что поведение парламентариев в Тбилиси является "каким-то странным", и добавил, что именно его грузинский электорат оценит во время предстоящих выборов в стране.

В Тбилиси на это отреагировали. Глава МИД Илья Дарчиашвили отметил, что такие слова могут навредить отношениям между странами, сообщает портал "Новости Грузии" .

"Мы пытались развивать двусторонние отношения, будем продолжать в этом же режиме, и очень жаль, что распространяются такие непонятные заявления, которые наносят ущерб отношениям между двумя странами, — заявил Дарчиашвили. - Грузии делает все возможное, чтобы в этот сложный период максимально помочь Украине".