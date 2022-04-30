Правоохранители нашли новое массовое захоронение в Киевской области: мужчин пытали — простреливали уши и конечности

Правоохранители Киевской области 29 апреля обнаружили в Бучанском районе возле леса в поселке Мироцкое еще одно массовое захоронение, где были обнаружены замученные тела трех мужчин. Начальник полиции области Андрей Небитов рассказал , что оккупанты их жестоко мордовали.

"Жертв пытали, на конечностях найдены шаровые ранения. В заключение каждому из мужчин стреляли в ухо. Это очередное массовое захоронение, которое совершили оккупанты на территории Бучанского района", — отметил он.

Небитов также рассказал, что у мужчин были связаны руки, на лице у них были тряпки, чтобы те закрыли глаза, у некоторых были кляпы. На телах обнаружены следы пыток и огнестрельные выстрелы в разные части тела.

"По предварительным данным, оккупанты пытались скрыть следы издевательств над украинскими гражданами, поэтому сбросили тела в яму и засыпали землей", — отметил он.