Правоохранители нашли новое массовое захоронение в Киевской области: мужчин пытали — простреливали уши и конечности

Рашисты решили скрыть следы своих зверств, поэтому сбросили тела в яму и засыпали землей, информирует ZN.ua.

Правоохранители нашли новое массовое захоронение в Киевской области: мужчин пытали — простреливали уши и конечности
© Скриншот ZN.UA

Правоохранители Киевской области 29 апреля обнаружили в Бучанском районе возле леса в поселке Мироцкое еще одно массовое захоронение, где были обнаружены замученные тела трех мужчин. Начальник полиции области Андрей Небитов рассказал, что оккупанты их жестоко мордовали.

"Жертв пытали, на конечностях найдены шаровые ранения. В заключение каждому из мужчин стреляли в ухо. Это очередное массовое захоронение, которое совершили оккупанты на территории Бучанского района", — отметил он.

Небитов также рассказал, что у мужчин были связаны руки, на лице у них были тряпки, чтобы те закрыли глаза, у некоторых были кляпы. На телах обнаружены следы пыток и огнестрельные выстрелы в разные части тела.

"По предварительным данным, оккупанты пытались скрыть следы издевательств над украинскими гражданами, поэтому сбросили тела в яму и засыпали землей", — отметил он.


Виктория Хмилевская, ZN.ua

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