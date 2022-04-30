"Я это называю 911": Зеленский сделал важное заявление по гарантиям безопасности для Украины

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский очертил свое видение гарантий безопасности для Украины, которые предложат странам-партнерам.

В интервью польским средствам массовой информации президент Украины Владимир Зеленский рассказа, как он видит гарантии безопасности для нашей страны в тех условиях, которые сейчас создала россия.

Так, по словам главы государства, главное, это люди и сроки, сроки и люди, это должна быть формула "люди – часы". Здесь Зеленский имеет в виду военную помощь в первые сутки с начала конфликта.

Зеленский

"Решение принимается в первые сутки, не во вторые, не в третьи, и в решении, принятом заранее, прописана конкретика, что за следующие сутки должно государство то или иное в зависимости от угроз получить. Для нас я это называю 911, для нас это скорая помощь, предлагает назвать эту систему гарантий United-24", - рассказал президент.

По его мнению, элементы этой системы уже должны быть размещены в тех или иных частях Европы. При этом Владимир Зеленский подчеркивает, что это не НАТО, а скорее некоторые параллельные стратегии.

переговоры между Украиной и РФ


Галина Струс, politeka.net

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