Пост в соцсетях ценой в жизнь: в Минобороны на примере показали, как сообщения в сети влияют на войну

Преждевременная публикация украинского блогера об освобождении села Русская Лозовая под Харьковом привела к новым боям с ВС РФ и потерям в рядах украинской армии, информирует Апостроф .

Об этом в своем Facebook сообщила замглавы Министерства обороны Украины Анна Маляр.

По ее словам, МОУ и командование ВСУ неоднократно обращались к гражданам, чтобы они преждевременно не публиковали в соцсетях информацию об успешных спецоперациях на фронте.

Маляр подчеркнула, что подобные публикации раздражают оккупантов и они пытаются "отбить" населенные пункты. Замминистра также предупредила, что военное командование специально замалчивает успешные спецоперации, чтобы бойцы ВСУ могли качественно выполнить свои боевые задачи.

В пятницу, 29 апреля, украинский блогер сообщил о том, что штурмовое подразделение Главного управления разведки освободило село Русская Лозовая под Харьковом, указав в публикации "две вещи, о которых не следовала публично сообщать".

"Информация мгновенно приобрела масштабную огласку, на нас просто посыпались запросы и нам пришлось ее подтверждать. А вечером там началось обострение. Враг активизировался. И по состоянию на сейчас там 6 раненых (пока вы читаете этот пост, уже 1 погибший и 12 раненых. Вот такая цена поста и лайков). Да, эту информацию вам могут предоставлять знакомые военные прямо с передовой, но право ее публично распространять принадлежит Генштабу и Минобороны. Ибо эта информация является частью военной операции", - продолжила Анна Маляр.

Подытоживая, замминистра обороны в очередной раз призвала граждан не искать поводы для новостей о военных победах и дать бойцам ВСУ спокойно работать на фронте.