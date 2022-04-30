Пост в соцсетях ценой в жизнь: в Минобороны на примере показали, как сообщения в сети влияют на войну

Преждевременная публикация украинского блогера об освобождении села Русская Лозовая под Харьковом привела к новым боям с ВС РФ и потерям в рядах украинской армии, информирует Апостроф.

Об этом в своем Facebook сообщила замглавы Министерства обороны Украины Анна Маляр.

По ее словам, МОУ и командование ВСУ неоднократно обращались к гражданам, чтобы они преждевременно не публиковали в соцсетях информацию об успешных спецоперациях на фронте.

Маляр подчеркнула, что подобные публикации раздражают оккупантов и они пытаются "отбить" населенные пункты. Замминистра также предупредила, что военное командование специально замалчивает успешные спецоперации, чтобы бойцы ВСУ могли качественно выполнить свои боевые задачи.

В пятницу, 29 апреля, украинский блогер сообщил о том, что штурмовое подразделение Главного управления разведки освободило село Русская Лозовая под Харьковом, указав в публикации "две вещи, о которых не следовала публично сообщать".

"Информация мгновенно приобрела масштабную огласку, на нас просто посыпались запросы и нам пришлось ее подтверждать. А вечером там началось обострение. Враг активизировался. И по состоянию на сейчас там 6 раненых (пока вы читаете этот пост, уже 1 погибший и 12 раненых. Вот такая цена поста и лайков). Да, эту информацию вам могут предоставлять знакомые военные прямо с передовой, но право ее публично распространять принадлежит Генштабу и Минобороны. Ибо эта информация является частью военной операции", - продолжила Анна Маляр.

Подытоживая, замминистра обороны в очередной раз призвала граждан не искать поводы для новостей о военных победах и дать бойцам ВСУ спокойно работать на фронте.


Богдан Соловьев, Апостроф

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
"Полный пакет трусов": оккупант в разговоре похвастался, что успел взять"Полный пакет трусов": оккупант в разговоре похвастался, что успел взять
Украина может подать заявку в НАТО: глава Пентагона сделал заявление о будущей победеУкраина может подать заявку в НАТО: глава Пентагона сделал заявление о будущей победе
Медик Нацгвардии погибла на "Азовстали": "Просила дать возможность вывезти раненых"Медик Нацгвардии погибла на "Азовстали": "Просила дать возможность вывезти раненых"
Подоляк предложил РФ спецраунд переговоров для спасения защитников МариуполяПодоляк предложил РФ спецраунд переговоров для спасения защитников Мариуполя
ВСУ уничтожили роSSийского разведчика с псевдо "Путин"ВСУ уничтожили роSSийского разведчика с псевдо "Путин"
Блок рекламы


Похожие новости
Прокремлевскую пропагандистку задержали на Днепропетровщине, видео: готовила постановочные сюжетыПрокремлевскую пропагандистку задержали на Днепропетровщине, видео: готовила постановочные сюжеты
Украинское сопротивление может разрушить планы РФ создать так называемую «Херсонскую народную республику» — ГУР МинобороныУкраинское сопротивление может разрушить планы РФ создать так называемую «Херсонскую народную республику» — ГУР Минобороны
ВСУ пошли в контрнаступление на Харьковщине: в британской разведке показали успехи украинских защитниковВСУ пошли в контрнаступление на Харьковщине: в британской разведке показали успехи украинских защитников
МИД Латвии и Польши призывают увеличить военные поставки КиевуМИД Латвии и Польши призывают увеличить военные поставки Киеву
Бойцы 24-й омбр показали, что осталось от роSSийских десантников после "теплого приема" украинцевБойцы 24-й омбр показали, что осталось от роSSийских десантников после "теплого приема" украинцев
Массовая мобилизация резервистов в РФ к 9 мая стала бы «признанием провала» – Минобороны БританииМассовая мобилизация резервистов в РФ к 9 мая стала бы «признанием провала» – Минобороны Британии
ЕС может одобрить постепенное нефтяное эмбарго против РоSSии уже на следующей неделе — New York TimesЕС может одобрить постепенное нефтяное эмбарго против РоSSии уже на следующей неделе — New York Times
Попытки перевести украинские оккупированные территории на рубли означают только одно: сама РоSSия пострадает, - ЗеленскийПопытки перевести украинские оккупированные территории на рубли означают только одно: сама РоSSия пострадает, - Зеленский
РФ использует склады боеприпасов в Приднестровье для контрабанды оружия — ГУР МинобороныРФ использует склады боеприпасов в Приднестровье для контрабанды оружия — ГУР Минобороны
10 человек пострадали, 4 госпитализированы в результате ракетных обстрелов жилого дома в Киеве, - КГГА10 человек пострадали, 4 госпитализированы в результате ракетных обстрелов жилого дома в Киеве, - КГГА
Последние новости
Подгружаем последние новости