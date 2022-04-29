Польша намекнула на готовность охранять небо Словакии в обмен на передачу Украине МиГ-29

Польша выразила готовность охранять словацкое воздушное пространство, если страна перестанет использовать советские истребители МиГ-29. В начале апреля Словакия заявляла, что рассмотрит возможность предоставления Украине самолетов для защиты от вторжения роSSийских сил. Но для этого ей нужно организовать оборону своего воздушного пространства.

Заявления об изменениях в обороне неба Словакии прозвучали на совместной пресс-конференции польского и словацкого министров обороны. Об этом пишет Sky News.

"Я получил подтверждение, что Польша готова позаботиться о воздушном пространстве Словакии, когда она решит приостановить использование самолетов МиГ-29", – заявил министр обороны Словакии Ярослав Над.

Министр обороны добавил, что для такого шага необходимы законодательные меры, и государство работает над этим вопросом.

Глава оборонного ведомства Польши Мариуш Блащак в свою очередь заявил, что его страна может использовать опыт охраны воздушного пространства стран Балтии.

"Как правило, мы будем расширять сферу деятельности польской дежурной группы, использующей самолеты F-16", – сказал он.

Словакия имеет в использовании 12 самолетов МиГ-29 и ожидает поставок первой партии заказанных в США F-16 в 2024 году.

Напомним, после полномасштабного вторжения РоSSии в Украину Словакия передала нашим защитникам С-300 для противовоздушной обороны. 19 марта появилась информация, что Германия и Нидерланды по просьбе НАТО поставят Словакии американские зенитные ракетные комплексы Patriot вместо систем ПВО С-300, которые она в свою очередь передаст Украине.