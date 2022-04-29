Глава Запорожской ОВА опроверг информацию о похищении военными РФ скифского золота

По его словам, власть вывезла самые ценные вещи из музеев области в другие регионы Украины еще в марте, информирует ZN.ua.

Глава Запорожской ОВА опроверг информацию о похищении военными РФ скифского золота
Фото иллюстративное
© Дмитрий Клочко/Музей исторических драгоценностей Украины

Глава Запорожской ОВА Александр Старух опроверг информацию о том, что роSSийские оккупанты похитили коллекцию скифского золота, датированную IV веком до н.э., из Мелитопольского краеведческого музея. Об этом он сообщил в эфире телемарафона.

По словам Старуха, все самые ценные предметы вывезли из музеев Запорожской области в другие регионы Украины еще в марте этого года.

"Было вывезено полностью из всех музеев все, что представляло собой историко-культурную ценность", — сказал глава ОВА.

Комментируя сообщения роSSийских военных о якобы "спасении" уникальной коллекции скифского золота в Мелитополе, он отметил, что существуют разные типы музейных экспонатов: оригиналы, копии, муляжи.

"То, что они спасли там, ну удачи им", — добавил Старух.

Глава Запорожской ОВА также рассказал, что сейчас проходит вторая волна эвакуации ценных вещей из музеев области в другие регионы страны.


Максим Царук, ZN.ua

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