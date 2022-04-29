Мэр Мариуполя: на Азовстали почти нет пищи, воды, лекарств. Нужно спасение, счет идет на часы

На заводе Азовсталь в Мариуполе остаются сотни мирных жителей. В укрытие предприятия они пришли еще в феврале, когда началось полномасштабное наступление РоSSии. Все они еще ждут эвакуации, провести которую не дает враг.

Об этом мэр города Вадим Бойченко сообщил на брифинге 29 апреля. Он выразил надежду, что в россиянах осталась хоть капля человечности, и они позволят гражданским выйти с завода.

Там в укрытиях находятся многие женщины, дети, пожилые люди. Точное количество неизвестно, а сосчитать невозможно, потому что более 60 дней нет режима тишины.

"Было где-то примерно – местное население мы считали – более 300 человек, которые скрывались в бомбоубежищах, но потом еще присоединились люди из разрушенных зданий. Сегодня надо понимать, что вражеская сила сверхмощная, сбрасывает бомбы, разрушающие инфраструктуру. Мы не можем сосчитать количество бомбоубежищ, которые еще не разрушили, и сколько там людей", – заявил мэр.

Бойченко подчеркнул, что в укрытиях почти не осталось ни воды, ни еды, ни лекарств.

"Там почти нет пищи, почти нет воды, почти нет лекарств. И в этих условиях они уже больше 60 суток, и они умоляют о спасении. Там уже счет идет не на сутки, а на часы", – подчеркнул он.

Напомним, несмотря на все обещания, враг не дает эвакуироваться людям с Азовстали. Военным россияне предложили сдаться, но они продолжают борьбу.

Согласно сообщению Донецкой ОВА, на сегодняшний день была запланирована попытка эвакуации гражданских с завода. Обновленной информации на этот счет пока нет.