Жданов отчетливо пояснил, почему оружие по ленд-лизу идет так медленно: "Это будет очень затратно"

Олег Жданов

Вооружение по ленд-лизу Украине еще предстоит дождаться и на это есть несолько причин.

Об этом заявил военный эксперт Олег Жданов.

"Есть несколько версий, почему США не спешат давать нам вооружение. Действительно, они долго мучались с законом о ленд-лизе.

Второй момент - техника сегодня идет длинным, морским путем. Потому что самолетами все не перевезешь - особенно тяжелую бронетехнику. Это будет очень затратно и деньги, которые выделяются на военно-техническую помощь, будут потрачены в основновном на переброску техники.

ВСУ, вооружение, оружие

Есть конспирологическая версия, где США стараются оттянуть перелом в войне к началу предвыборной кампании, которая стартует в сентябре, и к промежуточным выборам в Конгресс и Сенат в ноябре. Потому что им нужна будет какая-то победа и позитивный настрой, чтобы оправдать свою внешнюю политику и показать, что они имеют большой вес и значение.

Но с другой стороны единственный момент, где можно обвинить США в затягивании процесса - промедление с принятием закона о ленд-лизе. Тем не менее, финансовая помощь по ленд-лизу была проголосована своевременно и никаких задержек и сбоев в плане поставок не произошло", - пояснил Олег Жданов.


Алексей Ионов, politeka.net





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