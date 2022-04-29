"Заходи - не хочу": путин своим решением "открыл" границы для Японии и талибов

владимир путин

Из-за угрозы полной потери своих войск в Украине россия может пропустить удар по своим военным объектам.

Об этом заявил военный эксперт Олег Жданов в интервью UkrLIfe.

"В гентштабе рф зрело мнение о том, что стоит отказаться от второй волны наступления и сохранить хотя бы какую-то часть вооруженныйх сил в боеспособном состоянии. Не убивать полностью войска Потому что есть другие угрозы, которые могут возникнуть на сегодняшний день. И там вспоминались талибы - одна из вероятных угроз для россии.

Либо им придется отступать с южных границ, либо им придется защищать страны ОДКБ или те страны, которые взялись защищать. Тот же Таджикистан, где стоит роSSийская база - сегодня эта база воюет в Украине. То есть там никого нет на границе: заходи - не хочу. И страны очень нервничают. Но путин отказался и сказал, что есть приоритет и они должны его выполнить до конца.

Также у них огромная проблема на Курильских островах, где впервые за 30 лет Япония проводит учения с высадкой десанта, противодесантной операции", - утверждает Жданов.

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Алексей Ионов, politeka.net

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