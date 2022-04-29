Британские эксперты помогут расследовать военные преступления РоSSии в Украине – МИД

Британия направит группу экспертов по военным преступлениям для поддержки Украины в расследовании зверств РоSSии, сообщила министр иностранных дел Лиз Трасс.

"РоSSия принесла в Украину варварство и совершила гнусные зверства, в том числе и в отношении женщин. Британский опыт поможет раскрыть правду и привлечь путинский режим к ответственности за свои действия. Справедливость восторжествует", - сказала Трасс, говорится в сообщении на сайте британского правительства в пятницу.