Британские эксперты помогут расследовать военные преступления РоSSии в Украине – МИД

Эксперты помогут украинским правоохранителям в сборе доказательств и судебном преследовании за военные преступления, информирует ZN.ua.

Британские эксперты помогут расследовать военные преступления РоSSии в Украине – МИД
© Алексей Кулеба/Facebook

Британия направит группу экспертов по военным преступлениям для поддержки Украины в расследовании зверств РоSSии, сообщила министр иностранных дел Лиз Трасс.

"РоSSия принесла в Украину варварство и совершила гнусные зверства, в том числе и в отношении женщин. Британский опыт поможет раскрыть правду и привлечь путинский режим к ответственности за свои действия. Справедливость восторжествует", - сказала Трасс, говорится в сообщении на сайте британского правительства в пятницу.

Эксперты помогут украинским правоохранителям в сборе доказательств и судебном преследовании за военные преступления. В группу вошли экспертов по сексуальному насилию в условиях конфликта. Они приедут в Польшу в начале мая. Там они встретятся с международными партнерами, неправительственными организациями, беженцами и украинским правительством, чтобы обсудить помощь, которую они могут оказать.


Александр Хребет, ZN.ua

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