Британские эксперты помогут расследовать военные преступления РоSSии в Украине – МИД
Эксперты помогут украинским правоохранителям в сборе доказательств и судебном преследовании за военные преступления, информирует
Британия направит группу экспертов по военным преступлениям для поддержки Украины в расследовании зверств РоSSии, сообщила министр иностранных дел Лиз Трасс.
"РоSSия принесла в Украину варварство и совершила гнусные зверства, в том числе и в отношении женщин. Британский опыт поможет раскрыть правду и привлечь путинский режим к ответственности за свои действия. Справедливость восторжествует", - сказала Трасс, говорится в
Эксперты помогут украинским правоохранителям в сборе доказательств и судебном преследовании за военные преступления. В группу вошли экспертов по сексуальному насилию в условиях конфликта. Они приедут в Польшу в начале мая. Там они встретятся с международными партнерами, неправительственными организациями, беженцами и украинским правительством, чтобы обсудить помощь, которую они могут оказать.