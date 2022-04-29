Сейчас угрозы захвата столицы нет, но с возвращением лучше подождать, – Киевская военная администрация

Сейчас непосредственной угрозы захвата столицы нет, но из-за ракетных ударов с возвращением киевлянам лучше подождать.

Об этом сообщили в Telegram Киевской военной администрации. Ее командующий генерал-майор Николай Жирнов отметил, что городские власти просят не возвращаться студентов, женщин с маленькими детьми и пожилых людей.

"Угроза для Киева не исчезла! Вчерашние ракетные удары являются подтверждением этого. Учитывая последние события, связанные с пожарами на нефтебазах, подрывами складов боеприпасов на территории РоSSии, а также риторикой путинских пропагандистов, можно сказать, что такая угроза наоборот возросла", - подчеркнул он.

Жирнов добавил, что в результате вчерашнего ракетного удара по Киеву частично разрушены 1 и 2 этажа многоэтажки. Там тоже возник пожар.

Обновлено. Мэр столицы Виталий Кличко уточнил, что кроме 10 пострадавших спасатели под завалами обнаружили и тело погибшего человека.

Напомним, вчера в Киев попали ракеты впервые за продолжительное время. Удар пришелся на Шевченковский район. Четыре человека были госпитализированы.

Кроме того, несколько ракет попали в объект инфраструктуры Фастова Киевской области.

Городские власти призывают жителей не игнорировать сигналы воздушной тревоги и находиться во время сирен в укрытиях.